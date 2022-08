„Eing’schenkt ist“

„Wann ich da bin? Natürlich täglich“, sagt Christina Rodlauer lachend. Was ist das auch für eine Frage! Mitte August gibt es für die Pfaffstättnerinnen und Pfaffstättner (NÖ, Bezirk Baden) halt nur ein Thema und einen „Place to be“ – den Großheurigen. Die 24-Jährige weiß das ganz genau, sie ist schließlich Königin, Weinkönigin Christina I., und hat schon als Kind – damals noch mit Kracherl – alljährlich den Sommer in der Stiftgasse verbracht. Dort ist ausg’steckt im XXL-Format bei Österreichs größtem und ältestem Weinfest.

Einmal Königin sein – für Christina I. ein Herzenswunsch seit ihren frühen Fest-Besuchen. Dabei kommt sie nicht einmal aus einer Weinhauerfamilie, doch „der Großheurige, das ist halt ganz was Besonderes“. Aber ist so ein Weinfest, noch dazu eines, das es seit 66 Jahren gibt, nicht ein bisserl angestaubt und altmodisch? „Nein überhaupt nicht, der Großheuriger ist voll jung“. „Der ist einfach supercool, das Highlight des Sommers“, sagt Theresia Kainz, königliche Vorgängerin von Christina I. Schon wieder so eine Frage.