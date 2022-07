Diese Winzerinnen sind top

So wie Anna hat auch Katharina Schwertführer an der HBLA Klosterneuburg maturiert. Womit sie zur Teilnahme am „Newcomer Award“, vor zehn Jahren von der St. Urban Weinritterschaft zur Förderung des Winzernachwuchses ins Leben gerufen, nominiert wurde.

Und auch da konnte der „47er“ überzeugen. In der Gruppe Rotwein holte Katharina mit ihrem Cabernet Franc Exklusiv 2020 den Sieg: „Der Cabernet Franc steht in Baden am Harterberg in der Riede Bärenschwanzel, der wärmsten Lage am Harterberg. Der Ausbau erfolgte 14 Monate lang in 225 Liter französischen Eichenfässern.“ Typisch seien die „seidigen Tannine, die Fruchtnuancen nach roter Ribisel sowie der elegante Trinkfluss“.

Charakterlich sind die beiden Schwestern zwar grundverschieden, doch eines haben sie gemeinsam: Sie brennen für den Weinbau – und genießen auch gerne im Kreise der Familie ein gutes Gläschen.