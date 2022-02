Jungwinzerin mit Frauenpower zwischen Weingarten und Keller

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Gerade einmal ein Jahr nach der Matura übernahm Kathrin Brachmann mit 20 Jahren das Familienweingut im Traisental. Fünf Jahre später ist die Jungwinzerin immer noch glücklich über ihre Entscheidung: „Es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber so kann ich nach meinen eigenen Vorstellungen arbeiten“, erklärt Brachmann.

Anders als viele ihrer Mitschüler an der Weinbauschule Klosterneuburg, war die Übernahme für sie aber nie in Stein gemeißelt: „Ich habe mich bewusst für diesen Beruf entschieden“, erzählt die 25-Jährige. Unterstützung bekommt sie nach wie vor von ihrem Vater Josef, nach dem sie den Betrieb in 4. Generation führt.

Mehr als nur Managerin

Bewirtschaftet werden rund sechs Hektar – unter anderem Rebflächen in den Lagen Rosengarten und Sonnleithen. „Ein Minibetrieb“, wie Kathrin Brachmann lachend meint. Für sie aber die perfekte Größe: „Ich stehe selbst im Weingarten, wie auch im Keller und forme die Weine nach meinen Vorstellungen“, schätzt sie die Vielfältigkeit ihrer Arbeit. „Würden wir wachsen, wäre ich irgendwann nur mehr Managerin.“

Zu den wichtigsten Sorten am Weingut zählen Grüner Veltliner, Riesling sowie Muskateller, wobei die 25-Jährige jeden „Jahrgang als Lehrmeister“ sieht, wie sie auf ihrer Homepage mitteilt.