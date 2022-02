"Literatur & Wein": Diese Musikhighlights werden in Krems geboten

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Beim internationalen Kulturenfestival "Literatur & Wein" in Krems sollen heuer die Bands "bratfisch", "Ratzer*Herbert*eXtracello" und "PENG PENG PARKER" für das Musikprogramm sorgen.

So wird "bratfisch" am 22. April während der Langen Lesenacht um 20.30 und 22.15 Uhr im Brunnensaal des Stift Göttweigs auftreten. Am 23. April wird "Ratzer*Herbert*eXtracello" ebenfalls im Stift zu hören sein. Die Band wird für klassische und jazzige Klänge um 20.30 und 22.15 Uhr sorgen.

Die beiden Performer Nora Gomringer und Philipp Scholz bilden gemeinsam mit dem Jazzpianisten Philip Frischkorn "PENG PENG PARKER". Die Zusammenstellung wird während der Sektmatinée bei "Literatur & Wein" am Festivalsonntag, dem 24. April, um 11.30 Uhr, auftreten.

Die Bands im Überblick

Die Band "bratfisch" besteht aus den Mitgliedern Matthias Klissenbauer, Tino Klissenbauer, Johannes Landsiedl und Jürgen Partaj. Ihre Musik bewegt sich zwischen Wienerlied und balkanischen Wurzeln.

"Ratzer*Herbert*eXtracello" ist eine Band rund um den charismatischen Karl Ratzer. Gemeinsam mit Peter Herbert, Edda Breit, Gudula Urban, Melissa Coleman und Margarethe Herbert sie die klassische Moderne aus einem jazzaffigen Blickwinkel interpretiert.

Bei "PENG PENG PARKER" soll die Musikperformance ganz neu definiert werden. Dabei entsteht eine neue Form von Jazz und Lyrik.

Das vollständige Programm für Literatur & Wein 2022 ist online unter www.literaturundwein.at zu finden. Tickets sind ebenfalls auf der Festival-Homepage und telefonisch unter 02732/72884 erhältlich.