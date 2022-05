Wie sich ihr Engagement im Heurigen und im Weingarten in den nächsten zwei Jahren gestaltet, muss sich erst zeigen, der Terminkalender füllt sich rasant. Die Eltern stehen jedenfalls voll hinter den Aktivitäten ihrer Königin. Die hat die ersten Termine mit Krönchen am Kopf bereits hinter sich. Und auch die erste große Rede, beim Jubiläum der ehrenwerten Situla-Weingesellschaft im benachbarten Kuffern steht unmittelbar bevor.

Zur Person

Sophie Hromatka ist 1999 in Unterwölbling im Traisental geboren. Sie besuchte nach der Volksschule das Bundesrealgymnasium in Krems und wechselte dann in die HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, wo sie 2019 maturierte. 2020 alsovierte Sophie I. das „College for Hospitality and Marketing“ in Salzburg. Seit dem Vorjahr arbeitet sie im elterlichen Betrieb und beim Traisentalverband