Beim Sonderlandtag am Donnerstag konnten sich SPÖ und FPÖ mit ihrer Forderung nach einem sofortigen Teuerungsausgleich für NÖ mit ihrem Zehnpunktepaket nicht durchsetzen. Die Mehrheitspartei ÖVP gestand zwar Handlungsbedarf ein, stellte aber einen eigenen Dringlichkeitsantrag, der den Beschluss eines Maßnahmenpakets für den 22. September vorsieht. Der Inhalt: Eigene millionenschwere Hilfsmaßnahmen gegen die steigende Inflation und die damit einhergehende Teuerungswelle sollen im Landtag auf den Weg gebracht werden. Das wurde von SPÖ und FPÖ, aber auch den Neos heftig kritisiert.

Am Beginn der lebhaften, dreistündigen Debatte stellte Christian Samwald (SPÖ) den rot-blauen Dringlichkeitsantrag und Michaela Hinterholzer jenen der ÖVP. Noch kurz vor der Sitzung hatte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger in einer Pressekonferenz versichert, dass die Forderung nach Unterstützung gegen die Teuerung berechtigt sei. Doch das Geld der beiden Maßnahmenpakete des Bundes im Ausmaß von 3,7 Milliarden Euro müsse erst bei den Menschen ankommen. Die Wirkung wolle man in NÖ genau beobachten, um dann gezielt weitere Hilfen bereitzustellen, sagte Schneeberger. Dabei sollen auch die Vorschläge der anderen Fraktionen zum Zug kommen.