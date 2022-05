Weinviertel: Das Viertelfestival steht in den Startlöchern

In Königsbrunn präsentiert die „FensterGALERIE Wagram“ in den straßenseitigen Fenstern der Häuser Bilder der Marktgemeinde. Im Rahmen der Ausstellung „Blick zurück im ...?“ werden in Goggendorf alte Familienfotos gezeigt. In Jedenspeigen und Ziersdorf geht das Projekt „Das letzte Hemd hat viele Taschen“ der Frage nach, was nach dem Tod bleibt.

In Groß-Enzersdorf erfüllt das partizipative Kulturprojekt „1000x VIELfalt“ ein leerstehendes Geschäftsgebäude zwei Monate lang mit Leben. Mit „Bundesland Kistlreich“ wirft eine musikalische Bühnen-Show in Staatz, Pulkau, Tulln, Orth an der Donau und Ernstbrunn Blicke auf die Vergangenheit und Zukunft des Weinviertels.

Die geführte Wanderung „Nicht jeder Berg ist ein Berg...“ lenkt ab vom Gupferten, einem der Retzer Hausberge, und lenkt den Blick auf die mittelalterliche Siedlungsgeschichte. In Groß-Schweinbarth wird das leerstehende ehemalige Gemeindeamt als „Villa Swinwart“ in einen Ort des künstlerischen Austauschs und der Kommunikation verwandelt.

Auch Schulen beteiligt

Ab Sonntag, 15. Mai, spielen 120 Kinder aus neun Gemeinden in der Region um Wolkersdorf das „RuWi-Musiktheater. Schnecke auf Schatzsuche“. Im museumORTH im Schloss Orth an der Donau wird die Ausstellung „La La Silo-Land. Von Kornkammern mit Weitblick“ eröffnet, in der zehn Künstler aus Österreich und der Slowakei den Kontext und die Nachbarschaften von Getreidesilos beiderseits der March untersuchen.