Kennen Sie Düsseldorfer Wein? Nein? Kein Wunder. Die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens ist für Altbier bekannt, nicht für Riesling und Co. Dass der Name aber Weinkennern auf der ganzen Welt geläufig ist, liegt an der ProWein. Die ist laut Eigendefinition die „Weltleitmesse“ für Wein und Spirituosen. Und wenn man durch die riesigen Hallen mit Tausenden Ausstellern flaniert, glaubt man das sofort.

„In Düsseldorf muss man einfach dabei sein“, bestätigt Florian Stöger, Obmann der Winzer Krems, Österreichs größter Qualitätsweinproduzent. Nach zwei Jahren Pause trifft sich das vinophile „Who-is-who“ wieder im Rheinland, allerdings – pandemiebedingt – nicht wie geplant im März, sondern erst jetzt, Mitte Mai. Und auch wenn vieles zuletzt per Mail oder Chat abgewickelt wurde, das scheinbar „alte“ Konzept Messe gehört auch 2022 dazu. „Das ist Teil der Gesamtvermarktung, wir treffen hier viele Kunden, die man sonst einzeln besuchen müsste. Auch neue, wie aus Australien und Südkorea“, sagt Stöger. Sich gut sichtbar in die internationale Auslage zu setzen macht auch angesichts der jüngsten internationalen Höhenflüge Sinn: 2021 betrug der Exportwert beim österreichischen Wein 216,8 Millionen Euro. Ein Rekord und im Vergleich zu 2020 ein Plus von 15,7 Prozent.

So fließen mittlerweile auch 60 Prozent der Winzer-Krems-Erzeugnisse ins Ausland. Trend steigend.