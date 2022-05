Würfel für Polizei-Spitzenjob in NÖ gefallen

Die politische Nähe zur ÖVP von Kandidaten für Polizei-Spitzenjobs hat zuletzt immer wieder für Debatten gesorgt. Vielleicht ein Grund, weshalb es Monate gedauert hat, um die Favoriten für zwei vakante Schlüsselpositionen an der Spitze der nö. Polizei zu finden.

In einem Fall sind die Würfel bereits gefallen. Nach dem Wechsel von Omar Haijawi-Pirchner an die Spitze der neu gegründeten Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ist sein Nachfolger als Leiter des nö. Landeskriminalamts (LKA) gefunden. Die Wahl ist auf den in der Öffentlichkeit bisher weitestgehend unbekannten Stefan Pfandler gefallen. Der Brigadier leitete bisher das Referat für Einsatzkoordination und operative Kriminalanalyse im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK).