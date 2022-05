Experten fordern ernsthafte Debatte über NATO-Beitritt Österreichs

Österreich sei dieser Debatte bisher systematisch ausgewichen, kritisiert Politologe und Unterstützer Anton Pelinka gegenüber dem KURIER. Er hält einen NATO-Beitritt, aber auch eine EU-Armee innerhalb der NATO für denkmöglich – und darüber müsse diskutiert werden: „Als Alternative zur Neutralität sehe ich nur die NATO – vielleicht eine NATO, die stärker eine europäische Eigenständigkeit betont.“ Eine EU-Armee jenseits der NATO wäre erst dann eine Option, wenn die USA das Militärbündnis verlassen, meint Pelinka. Ex-Präsident Donald Trump soll einen solchen nach seinem Amtsantritt aber ernsthaft erwogen haben.

Auch die ehemalige Rechnungshofpräsidentin Irmgard Griss meint: „Österreich soll auf jeden Fall über seine Neutralität nachdenken. Wir leben heute in einer Welt, in der wir nicht mehr davon ausgehen können, dass ein neutraler Staat bestehen kann, wenn er so wie Österreich sehr wenig in seine Verteidigung investiert hat.“

Man dürfe die Vergangenheit nicht mit der jetzigen Situation vergleichen, so Griss: „Diese Überlegungen werden nicht aus Kriegslust oder Sympathie für die Waffenindustrie angestellt, sondern aus purer Notwendigkeit.“ Solange Wladimir Putin in Russland an der Macht sei, werde Russland keine friedenserhaltenden Maßnahmen forcieren. Österreich – auch in dieser Frage sind Griss und Pelinka einer Meinung – würde zudem sein diplomatisches Gewicht als neutraler Vermittler überschätzen.