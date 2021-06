Ausg’steckt is rund um die Uhr

Corona und Lockdown haben den Trend sicher befeuert, jedenfalls wachsen in der Thermenregion die Weinautomaten wie die Schwammerl. Den jüngsten Zugang findet man im Guntramsdorfer (Bezirk Mödling) Rathaus-Viertel, wo damit „24 Stunden, 365 Tage im Jahr gleich neben dem Rathaus ausg’steckt is“, sagt Bürgermeister Robert Weber lachend. „Wir haben fast ein Jahr getüftelt, wie wir das Vorhaben am besten umsetzen können“, so Weinbauvereinsobmann Reinhard Gausterer, der dafür fast alle Winzer im Ort begeistern konnte. Somit findet sich im Weinautomat eine große Vielfalt von trocken bis lieblich bis hin zum G’spritzen und Frizzante. Christoph Vielhaber, Geschäftsführer von Wienerwald Tourismus, sieht auch das köstliche Plus für Gäste. Die Bezahlung des gut gekühlten „Geh-Achterls“ erfolgt kontaktlos bargeldlos und altersgesichert.