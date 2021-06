Herkunftsfrage: Dem Ursprung des Weins auf der Spur

Ziel sei es laut Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM, dass Winzerinnen und Winzer die Riedenkarten als eine Art Werkzeug nutzen können, um die Vermarktung zu unterstützen. Etwa beim Ab-Hof-Verkauf, bei Verkostungen oder im Export, sagt York und führt aus: „Aber auch Händler, Sommeliers und Journalisten aus aller Welt können jetzt so tief in das Weinland Österreich eintauchen wie nie zuvor.“ Laut Informationen der Österreich Wein Marketing GmbH habe bisher kein anderes Weinland alle Herkünfte auf nationaler Ebene einheitlich zusammengefasst und derart detailliert dargestellt. Zudem gibt es die Riedenkarten auch in gedruckter Form. „Sie stellen mit ihrem Detailgrad und kartografischen Anspruch ebenfalls einen Meilenstein für die österreichische Weinwirtschaft dar“, heißt es dazu vom ÖWM.

Den Weinatlas herzustellen hat insgesamt drei Jahre in Anspruch genommen. Zusammengearbeitet haben das Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien sowie das Büro plan+land.