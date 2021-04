Ab Hof aus dem SB-Regal

Mit etwas weniger Läden, dafür aber ebenso beliebt, zeigt sich „Waldviertel to go“. In Würnsdorf (Bezirk Melk) und in Maria Taferl findet sich jeweils ein Shop. „Ich habe vier kleine Kinder. Ich kann nicht stundenlang herumfahren, um einzukaufen“, beschreibt Elisabeth Hamersky ihre Motivation, ein regionales Angebot zu schaffen. Zu Beginn sei es nur ein Versuch gewesen.

Der Erfolg habe sich schnell eingestellt, sagt Hamersky. „Aufgrund der tollen Produkte wurde viel Mundpropaganda gemacht und es hat sich eine Eigendynamik ergeben.“ In Maria Taferl wurde der zweite Laden eröffnet, da es dort überhaupt kein Angebot für Produkte der Grundversorgung mehr gab.

Durch die Corona-Krise würden die Menschen nun noch mehr Wert darauf legen, dass die Lebensmittel aus der Region kommen. „Wenn nur drei Prozent von diesem Umdenken bleiben, dann ist das super. Dann haben wir etwas bewegt“, sagt Hamersky.

Sogar der altehrwürdige Heurigen geht mit dem SB-Trend: In Bad Vöslau (Bezirk Baden) etwa steht seit Kurzem ein Wein-Automat der Winzerfamilie Schachl. Rund um die Uhr kann man sich hier eine Bouteille holen. „Viele Leute sind verunsichert, was sie dürfen und ob wir für den Weinverkauf geöffnet haben. Wir versuchen nun, die Kunden so zu erreichen“, sagt Christine Schachl. Gezahlt wird mit Bankomat, das Alter wird übrigens mittels E-Card oder Führerschein kontrolliert. „Wo sonst gibt es Wein auf E-Card?“, fragt Schachl mit einem Schmunzeln.