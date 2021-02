Fastenbeugel, aber kein Lockdown in der Ab Hof-Küche

„Wir mussten uns ganz schnell umstellen, viel lernen und einiges probieren“, erzählt Maria Hauer, während sie aus kleinen Teigkugeln traditionelle Fastenbeugel formt. Es ist Aschermittwoch und das Gebäck wird zusätzlich zum frischen Bauernbrot und zu den Einkornweckerl, die es jeden Dienstag und Mittwoch im Hofladen gibt, angeboten. Roggen und Weizen für die Beugel stammen ebenfalls aus der eigenen Ernte.

„Es ist unser Ziel, alles was wir am Hof produzieren auch zu veredeln und zu vermarkten“, sagt Hauer. Mit dem Küchenteam, darunter zwei Lehrlingen, hat sie in den vergangen Monaten einen Wochenplan entwickelt. Neben den Backwaren werden am Freitag und Samstag Mehlspeisen ab Hof angeboten und an den Wochenenden frisch gekochte Fleischspeisen.