KURIER-Talk: „Warten auf Herkunftskennzeichnung“

Die Corona-Pandemie hat bei den Konsumenten zu einem Umdenken geführt. Regionalität hat an Bedeutung gewonnen. Damit das auch nach der Krise so bleibt, haben die Landwirte zwei konkrete Forderungen an die Bundespolitik, wie Paul Nemecek, Direktor des Bauernbundes NÖ, im KURIER-Talk im Pods & Bowls unterstreicht. Da wäre einmal die Umsetzung der Herkunftskennzeichnung, die für heuer versprochen worden ist, und eine Absage an die Freihandelsabkommen.

Bei der Herkunftskennzeichnung ist für Nemecek Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der Ziehung. „Im Regierungsprogramm ist die Herkunftskennzeichnung bei der Gemeinschaftsverpflegung und für verarbeitete Produkte bereits für das Jahr 2021 verankert. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass er endlich das Regierungsprogramm zur Umsetzung bringt“, sagt Nemecek. Wenn das dann lückenlos passiere, habe es etwa billigeres Fleisch aus Übersee in den heimischen Supermarktregalen schwerer.

