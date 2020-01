Ebreichsdorf: Stimmzettel-Affäre wandert zur Staatsanwaltschaft

Am Montag wurde das offizielle Wahlergebnis in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) von der Gemeindewahlbehörde einstimmig beschlossen. Danach kam Unruhe auf. Wie die Monatsrevue berichtete, fand eine Mandatarin der Bürgerliste Ebreichsdorf auf der Herren-Toilette im Rathaus 14 ausgefüllte, amtliche Stimmzettel.

Die Causa veranlasste die Gemeindewahlbehörde zum neuerlichen Zusammentreffen. Am Mittwochabend entschied man sich geschlossen dafür, den Vorfall an die Staatsanwaltschaft zu übergeben, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären, hieß es in einer Gemeindeaussendung.