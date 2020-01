Erbreichsdorf: Nach der Wahl tauchten Stimmzettel auf der Toilette auf

Obwohl das Wahlergebnis in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) schon offiziell ist und von allen Mitgliedern der Wahlbehörde per Unterschrift bestätigt wurde, kam nun im Nachhinein noch Unruhe auf. Eine Mandatarin der Bürgerliste fand auf der Herrentoilette des Rathauses 14 Stimmzettel. Das bestätigten der Bürgermeister und Leiter der Gemeindewahlbehörde, Wolfgang Kocevar ( SPÖ), und auch Rene Weiner, Spitzenkandidat der Bürgerliste in Ebreichsdorf.

Wahlbehörde kommt nochmals zusammen

Am Mittwochabend wird die Gemeindewahlbehörde daher nochmal zusammenkommen, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Abgängig sind laut Protokoll nämlich keine Stimmen. "Die Anzahl der Stimmzettel stimmt mit dem Stimmverzeichnis genau überein. Nach der Auszählung können Stimmzettel ja dann überall auftauchen. Unser Ergebnis ist mit den abgegebenen Stimmen korrekt, das hat die Wahlbehörde auch so bestätigt", sagte Kocevar.