Coronavirus: Arzt stellt zum Schutz ein Zelt vor Praxis auf

Aber nicht nur die Patienten, sondern auch sich selbst will der Arzt auf diesem Weg schützen. Einige Kollegen von ihm seien bereits in Quarantäne, nachdem Verdachtsfälle in den Ordinationen aufgetaucht waren. Der Amtsarzt des Bezirks Mödling war am Dienstag nicht für eine Bestätigung dessen zu erreichen.