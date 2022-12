Christbaum beförderte das Nikolohaus ins Abseits

Vergessene Tradition. Während die Nikolo-Tradition unter den Beschränkungen der Corona-Jahre litt, nutzte man im niederösterreichischen Waidhofen/Ybbs diese Zeit, um den in früheren Jahrhunderten inflationär gepflegten Kult um den Heiligen Nikolaus genauer zu beleuchten. In der Fülle der christlich gepflegten Nikolaus-Patronate und -Aktivitäten wurden auch die Nikolohäuser oder Nikolaustürme wiederentdeckt.

In den Waidhofner Schaufenstern stechen derzeit die fein verzierten Holzgestelle mit allerlei Süßigkeiten ins Auge. Die Nikolaustürme hatten in der Vorweihnachtszeit große Tradition. Kinder bastelten sie und stellten sie auf, damit der Nikolo Süßigkeiten darin aufhängen konnte. „Sie sind nach dem Ersten Weltkrieg in Vergessenheit geraten und wurden von den Christbäumen abgelöst. Das Christkind und der Weihnachtsmann haben das Beschenken übernommen“, schildert Karl Piaty, einer der Initiatoren der Waidhofner Nikolaus-Aktivitäten.