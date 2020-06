Bürgerlisten-Chef der üblen Nachrede schuldig gesprochen

Die Verbindung zwischen Ex-Bürgermeister Günter Moraw (SPÖ) und der Papierfabrik Hamburger des Industriellen Thomas Prinzhorn schwebt seit mehr als 15 Jahren wie ein Damoklesschwert über der Gemeinde. Am Freitag hat der Dauerbrenner sogar in einem Strafprozess am Wiener Neustädter Landesgericht gegipfelt. Moraw hat den politischen Konkurrenten, Bürgerlisten-Chef Oliver Strametz, wegen „übler Nachrede“ vor den Kadi gezerrt und von der Richterin in erster Instanz Recht bekommen.

Strametz kämpft seit Jahren als Mandatar des Bürgerforums gegen die Umweltauswirkungen der Papierfabrik Hamburger. Obwohl es nicht Verfahrensgegenstand war, wollte Richterin Christina Kuzmany von ihm wissen, ob er denn für die Abwanderung des riesigen Unternehmens sei. Strametz war verwundert, was das mit der Klage zu tun habe.