Papierfabrik Hamburger: Plakat-Affäre vor Volksbefragung

„Die erste Hälfte der Plakate habe ich vergangenen Samstag angebracht, die zweite Hälfte am Dienstag. Kurz darauf waren alle wieder entfernt“, ärgert sich der Initiator der Volksbefragung, Oliver Strametz. Er durfte sich die 50 Plakatständer wieder beim Bauhof abholen.

Laut dem Pittener Bürgermeister, Helmut Berger ( SPÖ), waren die Ständer vorschriftswidrig auf Verkehrsschildern angebracht, was einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung entspricht. Weil dies auch auf Landesstraßen der Fall war, haben sich die zuständige Polizeiinspektion Schwarzau und die Straßenmeisterei eingeschaltet. Strametz sieht hinter der Aktion „nichts anderes als politische Willkür. Die SPÖ will nicht, dass wir die Bevölkerung informieren“.

Berger kontert, dass sich Strametz – genau so wie alle anderen – auch an die gesetzlichen Regelungen zu halten hat. Die Volksbefragung selbst hält Berger zum jetzigen Zeitpunkt für „völlig falsch“. „Erst am Dienstag wurde beschlossen, die Studie für den Hochwasserschutz überarbeiten zu lassen. Es wird einige Monate dauern, bis die Varianten auf dem Tisch liegen. Jetzt in dem Gebiet über eine Bausperre abzustimmen, ist absurd und viel zu früh. Es verunsichert nur die Bevölkerung.“