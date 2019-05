Volks-Votum in Pitten: Prinzhorn denkt nicht daran, abzuwandern

Am kommenden Sonntag entscheidet sich, wie es mit der Papierfabrik Hamburger und den rund 280 Arbeitsplätzen weitergeht. Abgestimmt wird über eine 15-jährige Bausperre. Erstmals mischt sich nun der Chef des Industriekonzerns, Cord Prinzhorn, in die öffentliche Debatte ein.

KURIER: Pitten und Hamburger haben eine lange gemeinsame Geschichte. Wie groß ist die Bedeutung des Standorts?

Cord Prinzhorn: Seit dem Jahr 1853 ist Hamburger eng mit Pitten verbunden. Das war bei meinem Großvater so, das ist bei meinem Vater so, und das bleibt auch für mich so. Hier sind unsere Wurzeln, das Büro von heute ist das Wohnhaus meiner Großeltern.

Ob das eine sentimentale Beziehung begründet? Ja, natürlich. Viel stärker als Sentimentalität ist aber der Wunsch, dass es mit dem Standort in Pitten auch die nächsten 166 Jahre gut weitergeht.

In der Debatte um die Werkserweiterung kursieren unterschiedlichste Zahlen. Inwiefern profitiert die Region?

Was hier über mehrere Generationen geschaffen wurde, ist tatsächlich ein für die Region nicht unwesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Darüber hinaus achten wir darauf, dass wir Dienstleistern und Zulieferern aus der Region den Vorzug geben.

Das waren in letzten beiden Jahren rund 3 Millionen Euro allein an Unternehmen in Pitten. Im vergangenen Jahr haben wir an 295 Lieferanten im Umkreis von 50 Kilometern Aufträge in einer Höhe von 16 Millionen Euro vergeben. 400.000 Euro Kommunalsteuer gingen jährlich an die Gemeinde.

Ist der Standort ohne Ausbau tatsächlich gefährdet? Ihre Bilanzen sehen sehr gut aus.

Warum gibt es die Hamburger noch nach über 160 Jahren? Ich würde sagen, weil wir in Generationen und nicht in Finanzquartalen denken. Wenn allerdings einseitig und mit Unterstellungen gegen unsere Firma kampagnisiert wird, wenn man uns einmauern will, dann haben wir schon Grund zur Sorge. Gerade bei der Hochwasserthematik sitzen wir alle im selben Boot.