Bruderzwist war Auslöser für verheerende Brandstiftung

Eine tiefgreifende Familienfehde scheint der Auslöser für den Großbrand in einem Sägewerk in Muthmannsdorf im Bezirk Wiener Neustadt gewesen zu sein. Ermittler des nö. Landeskriminalamtes (LKA) haben den jüngere Bruder (55) des Besitzers als Brandstifter überführt. Der Fotograf und Künstler hat bereits gestanden, das Anwesen aus Groll und tiefer Kränkung abgefackelt zu haben. Der Sache war ein Streit um Geld und das Sägewerk voraus gegangen.

Wie vom KURIER berichtet, hatte das verheerende Feuer in der Nacht zum 8. September das stillgelegte Sägewerk mit allen darin befindlichen Maschinen in Schutt und Asche gelegt. Binnen kurzer Zeit stand das gesamte Objekt in Vollbrand. Aufgrund des Löschwassermangels musste von den Einsatzkräften eine Zubringerleitung von einem Teich gelegt werden. Zudem wurden zwei Großtanklöschfahrzeuge aus Wiener Neustadt angefordert. Wegen der enormen Rauchentwicklung mussten die Löschangriffe unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.