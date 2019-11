Brandanschlag auf Asylheim: Polizei ermittelte Identitäre als Täter

Drei Jahre sind vergangen, seit ein aufsehenerregender Brandanschlag auf ein Asylheim in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) verübt wurde. Nun hat die Polizei vier Verdächtige im Alter zwischen 25 und 32 Jahren ermittelt. Sie stehen im Verdacht, am 27. November 2016 zwei Molotowcocktails gegen die Außenmauer des Gebäudes geworfen zu haben. Drei von ihnen dürften laut Polizei aus dem Umfeld der Identitären Bewegung Österreichs (IBÖ) stammen.

Bei dem Anschlag war die Hausmauer beschädigt worden, es kamen keine Personen zu Schaden. Außerdem war ein gegenüber des Gebäudes abgestellter Lkw-Anhänger mit dem Schriftzug "Phalanx" beschmiert worden. Dabei handelt es sich laut den Ermittlern um den Name eines Online-Versands, der von führenden Mitgliedern der Identitären Bewegung betrieben wird.