Brandanschlag auf die FPÖ-Zentrale Niederösterreich

Um 2.05 Uhr ging in der Nacht auf Montag bei der Polizei in St. Pölten ein Notruf ein. Ein Zeuge hörte eine Fensterscheibe splittern und konnte danach sehen, dass mehrere Menschen von der Parteizentrale der FPÖ Niederösterreich flüchteten. Noch während die Polizei anrückte, meldete sich ein weiterer Zeuge, der von Flammen im Gebäude berichtete.

Die alarmierte Feuerwehr machte sich mit 25 Mann an die Löscharbeiten. Der Brandsatz war in eine Art Lagerhalle geworfen worden, in der sich Werbematerialien der Partei befinden dürften. Durch die schnelle Alarmierung blieb der Schaden aber gering.

Vermutlich Molotowcocktail

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die aber vorerst erfolglos blieb. Bei dem Brandsatz dürfte es sich um einen Molotowcocktail gehandelt haben. Der Fall beschäftigt nun mehrere Behörden: Das Ladeskriminalamt NÖ hat die Erittlungen übernommen und wird im Lauf des Tages Spuren sichern. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nimmt sich der Sache an.

Alexander Murlasits, Pressesprecher der FPÖ NÖ, bestätigt den Vorfall und ist froh, dass es keine Opfer gibt: "Gerade in Vorwahlzeiten schlafen immer wieder Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle. Außerdem haben wir dort mehrere tausend Feuerzeuge gelagert. Nicht auszudenken, was da noch hätte passieren können."

Mehr dazu in Kürze.