Rechtsextreme in Österreich: „Gewaltbereitschaft als Ideologie“

Mit diesem angeblichen Bevölkerungsaustausch haben schon Massenmörder in Norwegen und in Neuseeland ihre Taten begründet. Auch der heimische Verfassungsschutz stellte heuer fest, dass kriminelle Taten von Ausländern deshalb in sozialen Medien stärker dargestellt werden, als sie tatsächlich sind, um gegen Flüchtlinge und Asylwerber Stimmung zu machen.

„Ohne den sozialen Wahn vom großen Austausch der Bevölkerung würden diese Typen in ihrem individuellen Wahn nicht zu Gewalttaten schreiten“, sagt Historiker Peham. „Bei dem Tatverdächtigen in Halle dürfte es sich um einen sogenannten einsamen Wolf handeln. Auch der österreichische Verfassungsschutz meint, dass uns diese in Zukunft stärker beschäftigen werden.“ Nachsatz: „Diese sind kaum an die reale Welt angebunden, aber das Internet erlaubt es ihnen, sich als Teil einer verschworenen Gruppe zu fühlen. Aus diesem Gefühl heraus beziehen sie ganz viel Legitimation für die Tat.“