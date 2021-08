Ausgewandert: Corona machte reif für die Insel

„Unsere Arbeit hat sich verändert, plötzlich konnte man von überall aus arbeiten – das war quasi der letzte Schupps, den wir für unsere Entscheidung gebraucht haben“, erzählt Sarah Fink dem KURIER.

Anpassungsfähig

Die 28-Jährige ist Tiertrainerin und hat sich auf „Problem-Hunde“ spezialisiert. Doch auch Schafe, Hühner, Alpakas, Wasserbüffel Schweine zählten bereits zu ihren Kunden. „Corona hat Live-Trainings unmöglich gemacht. Weil die Nachfrage aber da war, habe ich mit Online-Kursen begonnen“, berichtet Fink. In vielen Fällen hätte das wirklich gut funktioniert – und würde auch sinnvoller sein als ein Training vor Ort. Etwa, wenn der Hund eine auffällige Verhaltensweise nur zu Hause in den eigenen vier Wänden an den Tag lege. „Dann bringt es wenig, mit dem Tier am Trainingsplatz zu arbeiten“, so die Hundetrainerin.