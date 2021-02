Vom Tierheim ins neue Zuhause: „Und dann war der Hund König“

Ein Lockdown kann auch seine guten Seiten haben. Das erlebte man zumindest in Österreichs größtem Tierheim in Vösendorf bei Wien: Rund 40 sogenannte „Langsitzer“ – das sind Hunde, die schon jahrelang im Tierheim leben und oft schwer vermittelbar sind – haben im Lockdown ein neues Zuhause gefunden. Generell habe sich die Nachfrage nach Hunden in Lockdown-Zeiten verdreifacht, sagt Oliver Bayer, Pressesprecher des Tierheimbetreibers Tierschutz Austria.

Für einige sei der Lockdown der entscheidende Anstoß gewesen, sich doch einen Hund zuzulegen: Im Tierheim in Vösendorf gibt es im Schnitt rund 160 Betreuungspaten. Das sind Freiwillige, die Hunde im Tierheim besuchen, mit ihnen spazieren gehen oder mit ihnen trainieren. „Im ersten Lockdown im März des Vorjahres haben wir aber sicherheitshalber alles dichtgemacht. Da waren auch diese Besuche nicht möglich“, beschreibt Bayer.