Illegale Welpenhändler profitieren von Corona

„Das sind nur vier Fälle von illegalem Welpenhandel aus zwei Wochen“, sagt Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Dass sich die Beschlagnahmungen häufen, habe mit dem zunehmenden Interesse an tierischer Begleitung in Lockdown-Zeiten zu tun: „25 Prozent mehr Teilnehmer am Wiener Sachkundenachweis für Hunde-Neuhalter sowie ein Plus von 15 Prozent bei der Hundeabgabe belegen, dass sich die Menschen während der Pandemie mehr Heimtiere anschaffen“, so Persy. „Und ein Gutteil kommt von skrupellosen Tierhändlern.“

"Legal, aber unseriös"

Dass die (bekannt gewordenen) Fälle von illegalem Tierhandel seit Corona massiv zunahmen, zeigt auch die Statistik des Veterinäramtes (MA60). So kamen 2018 beispielsweise 14 auf der Straße verkaufte bzw. illegal eingeführte Hunde nach behördlicher Abnahme ins Wiener Tierquartier. 2019 waren es 17 Tiere. 2020 insgesamt 55.

Die unseriösen Bezugsquellen finden sich nicht zuletzt im Internet. Rund 3.000 Inserate bieten täglich Hunde und Katzen zum Kauf in Österreich an. Wie berichtet, dürfen Private online zwar keine Tier-Anzeigen mehr schalten. An ihre Stelle seien aber gewerbliche Anbieter aus dem Ausland getreten, die etwa mittels .at-Endung ihrer Website den Eindruck erwecken, sie kämen aus Österreich, erklärt Persy. „Das ist zwar legal, aber unseriös.“