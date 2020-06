Wiener Tierschutzverein zieht einen Schlussstrich

Was ändert sich für Unterstützer?

Im Prinzip auch nichts. Der Wiener Tierschutzverein bleibt als Rechtsperson bestehen. Das Spenden-Gütesiegel behalte seine Gültigkeit, weil das Geld auch weiterhin direkt bei den Tieren ankomme und nur ein geringer Teil in die Verwaltung fließe, betont Petrovic. Mitgliedschaften oder Patenschaften bleiben aufrecht. Selbst die Spenden-Kontonummer bleibt gleich. Sachspenden können weiterhin in Vösendorf abgegeben werden. Wie bisher erhält der Verein, der schon vor Jahren sämtliche Leistungsverträge mit der Stadt Wien kündigte, keine Unterstützung durch die öffentliche Hand.

Bedeutet ein bundesweites Engagement, dass es weitere TSA-Tierschutzhäuser geben wird?

Das wird grundsätzlich zwar nicht ausgeschlossen, ist aktuell aber unrealistisch. Zumal aufgrund der Altlasten im Boden auch noch ein neuer Standort für das Vösendorfer Tierschutzhaus gefunden werden muss. Einzelne Tiergruppen werden aber in Außenstellen untergebracht. So gibt es etwa bereits eine Wildtierstation in Gloggnitz.