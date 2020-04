Tierschutzverein befürchtet: Liebe ist von kurzer Dauer

Seit Wochen sind die Freizeitaktivitäten massiv eingeschränkt, die Menschen verbringen weit mehr Zeit zu Hause. Und auch die Einsamkeit hat bei manchen zugenommen. Da liegt es durchaus nahe, sich in der Krise tierische Gesellschaft zu holen. Wie der KURIER berichtete, haben die Anfragen nach Haustieren mancherorts zugenommen.

Im Wiener Tierschutzhaus etwa gibt es täglich mehr als doppelt so viele Anfragen als in normalen Zeiten, an manchen Tagen sogar dreimal so viele. Das Haus ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie für externe Besucher geschlossen. Derzeit leben dort in Vösendorf etwa 1.100 Tiere. Darunter Hunde, Katzen, Klein- aber auch Wildtiere. Notfälle werden auch jetzt aufgenommen. Doch Tiervergaben sind im Moment nicht möglich. „Wir merken aber, dass in den vergangenen Wochen die Nachfrage extrem gestiegen ist“, sagt Oliver Bayer, Pressesprecher des Wiener Tierschutzvereins. „Wir kriegen viele Anrufe von Leuten, die genau jetzt ein Tier nehmen wollen. Aus unserer Sicht ist das aber der vollkommen falsche Zeitpunkt.“