Freiwillig in Isolation: Welche Tiere lieber allein sind

Das Säugetier Mensch ist ein soziales Wesen. In guten Zeiten interagiert er zu Hause mit Artgenossen, genau so wie beim Einkauf und am Arbeitsplatz. In der Coronavirus-Krise, die Distanz vorschreibt, sucht er schnell nach alternativer Kontaktaufnahme und bedient sich der digitalen Kommunikation. Doch nicht alle Lebewesen sind derart gesellig. Der WWF hat einige Tierarten zusammengestellt, die sich in freiwilliger Selbstisolation üben.

Von Landsäugern bis hin zu Meeresbewohnern entscheiden sich einige Arten für die Einsamkeit; es liegt in ihrer Natur. Nur in speziellen Situationen setzen sie auf Kooperation – etwa beim Futterbeschaffen, vor allem aber in Sachen Sex.

Australische Schnabeltiere verbringen ihre Tage damit, Krebse und Pflanzen vom Grund von Flüssen, Seen und Bächen zu futtern oder sich in ihrem Bau auszuruhen. Sie genießen ihr Single-Dasein. Obwohl sie manchmal dasselbe Gewässer teilen, kommen die eierlegenden Säugetiere nur während der Brutzeit zusammen oder wenn eine Mutter ihre Jungen pflegt.

Jaguare sind nicht auf andere Großkatzen angewiesen. Sie jagen lieber alleine, dazu klettern sie auf Bäume und greifen ihre Beute von oben an. Auch beim Baden und Fischen suchen sie keine Gesellschaft. Nur zur Paarung kommen die eleganten Tiere zusammen. Sex macht gesellig.