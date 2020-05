Nicht mehr allein: Wiener Tierschutzverein vergibt wieder Tiere

In den vergangenen Wochen war das Interesse an tierischen Begleitern in der Krise hoch. Tierheime berichteten von täglichen Anrufen von Menschen, die einen Hund oder eine Katze holen wollen. Allerdings war das zumindest im Tierschutzhaus Vösendorf wegen strenger Sicherheitsauflagen bislang nicht möglich.

Ab Mittwoch dürfen Tierliebhaber aber wieder das Tierschutzhaus besuchen und sich auch einen Vierbeiner mit nach Hause nehmen. Allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wie Maskenpflicht und Sicherheitsabstand.

Und noch eine Neuerung gibt es: Die Tiervergabe ist bis auf weiteres nur mittels vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Besucher müssen also unter 01/699 24 50 einen Vergabetermin vereinbaren.