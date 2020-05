Regierung präsentiert 400-Millionen-Euro-Paket für Gastronomie

Schweiz kippte Registrierungspflicht

Einen Eindruck, wie die Gastro-Öffnung in der Praxis funktioniert, bekommt man diese Woche beim Blick in die Schweiz: Im Nachbarland öffnen die Lokale schon heute, Montag, wieder - unter ähnlichen Hygienevorschriften wie in Österreich.

Allerdings dürfen die Lokale in der Schweiz offen halten, solange sie wollen. In Österreich dürfen sie nur zwischen 6 und 23 Uhr. In der Schweiz gilt ein Mindestabstand von zwei Metern, bei uns nur einer.

In der Schweiz wurde kurzfristig noch ein Kern-Punkt der Verordnung gekippt: Die Registrierungspflicht für Gäste. Wirte sollten bei jedem Gast (nicht nur bei dem, der den Tisch reserviert hat) Name, Telefonnummer und Uhrzeit des Besuchs aufschreiben. Sollte der Gast an Covid-19 erkranken, hätte der Wirt die Daten beim Gesundheitsamt abliefern müssen. Stichwort "Contact Tracing".

Die Wirte aber protestierten gegen diese Regelung: Man fühlte sich gegenüber dem Handel, wo es diese Registrierung nicht gibt, benachteiligt und fürchtete, dass die Gäste ausbleiben.

Die Regelung wurde am Donnerstag gestrichen. Die Registrierung erfolgt nun nur mehr freiwillig, wenn der Gast es wünscht.

Auch in Österreich wurden Modelle geprüft, die in diese Richtung gehen, wie dem KURIER am Freitag aus dem Gesundheitsministerium bestätigt wurde. Auch Wirte-Obmann Mario Pulker von der Wirtschaftskammer erklärte, dass es eine Form der Dokumentation geben werde und das auch sinnvoll sei.

In der finalen Verordnung ist davon aber nun keine Rede. Und auch die Regierungsspitze betonte am Freitag: Es gibt keine Registrierungspflicht.