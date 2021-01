Ausflugsziele rund um Wien leiden unter der Stadtflucht

Da laut den Verantwortlichen ein beträchtlicher Anteil Migrationshintergrund hatte, suchte der Chef der NÖ Bergbahnen, Markus Redl, engen Kontakt zu türkischsprachigen Medien in Wien: „Es ging darum, in gewissen Communitys über die schwierige Lage in den Ausflugsgebieten zu informieren, Aufklärungsarbeit zu leisten und lenkend einzugreifen.“ Der Semmering ist kein Einzelfall.

"Hauptstraße wird gesperrt"

Auch am Gießhübl im Bezirk Mödling strömten an den schönen Winterwochenenden nach Weihnachten Hunderte auf die Kuhheide zum Rodel. Das Ergebnis: Zugeparkte Straßen, kaum ein Durchkommen für Einsatzkräfte und Stau auf der einzigen Zufahrtsroute in den Ort. Damit man für die Semesterferien gewappnet ist, ist derzeit eine neue Verordnung in Begutachtung, die es der Gemeinde erlauben soll, einzugreifen. Dafür sollen extra Securitys zum Einsatz kommen. „Wenn die Auslastung 90 Prozent beträgt, wird die Hauptstraße gesperrt“, sagt Bürgermeister Helmut Kargl (ÖVP).