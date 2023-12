Aus für Jugendstrafvollzug Gerasdorf: Neue Anstalt in Wien

Reform nötig

Am Jugendvollzug war zuletzt Kritik unter anderem von der Volksanwaltschaft laut geworden. Wochenlang hatte sich deshalb eine Arbeitsgruppe bestehend aus Anstaltsleitern, Richtern, Spitzenbeamten und Wissenschaftern Gedanken über eine Reform gemacht.

Gerasdorf galt besonders wegen der Abgeschiedenheit der Einrichtung nicht mehr als idealer Standort für die Unterbringung der jüngsten Straftäter. 105 Haftplätze gibt es. Weil allerdings immer weniger junge Straftäter zu unbedingten Gefängnisstrafen verurteilt werden, gab es zuletzt nur halb so viele Insassen.

Bessere Therapiemöglichkeiten

Die eingesetzte Arbeitsgruppe empfahl schließlich einstimmig die Übersiedlung des Jugendvollzugs in eine neu einzurichtende Anstalt in Wien. Durch den Standort erhofft man sich Vorteile, was die Wiedereingliederung in die Gesellschaft betrifft. Angehörigenbesuche, Anschluss an Bildungseinrichtungen sowie Lehr- und Arbeitsstätten seien im ländlichen Gerasdorf weit schwieriger zu bewerkstelligen als in Wien.

In der Bundeshauptstadt stünden auch bessere Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, heißt es im Ministerium.

