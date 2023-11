Schon wieder: Häftling der Justizanstalt Stein aus Spital getürmt

Seit Montag brüskiert ein 16-jähriger Afghane Justiz und Polizei. Nachdem ihm am Montag bei einem Arztbesuch im Krankenhaus Wiener Neustadt die Flucht gelungen war, postet er eine Reihe von Online-Videos auf seinem Instagram-Account.

Dienstagabend ist es in Krems zu einem beinahe identen Zwischenfall gekommen. Wie ein Beamter der Landespolizeidirektion NÖ gegenüber dem KURIER bestätigt, ist ein Häftling der Justizanstalt Krems-Stein gegen 17.30 Uhr getürmt. Seit dem Abend läuft eine Alarmfahndung der Polizei inklusive Hubschrauber und Diensthunden. An die 200 Einsatzkräfte suchten nach dem Flüchtigen.

Suche in den Weinbergen

Vermutet wurde der Strafgefangene in den Weinbergen nahe Krems. Mit Wärmebildkameras wurde in der Gegend versucht, den Flüchtigen aufzustöbern. Der Mann soll in Krems-Stein eine langjährige Haftstrafe nach Gewaltdelikten verbüßen.