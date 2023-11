Wiener Neustadt: Häftling in der Innenstadt auf der Flucht

Wie das Justizministerium am Montag gegenüber dem KURIER bestätigte, hätte der jugendliche Strafgefangene im Jänner 2024 sein Haftende erreicht. Die Flucht des 16-jährigen Afghanen erfolgte in Handfesseln. "Die beiden Kollegen der Justizwache haben umgehend die Verfolgung aufgenommen und die Polizei verständigt. Der Polizei wurden alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt, um die Fahndung einzuleiten", heißt es aus der Pressestelle des Justizministeriums.

Die Fahndungsmaßnahmen rund um das Krankenhaus verliefen ohne Erfolg. Die Aktion wurde gegen 13 Uhr schließlich beendet.

Der Gesuchte trug einen schwarzen Jogginganzug mit einem senkrechten Schriftzug „Alpha“ in Weiß. Zweckdienliche Hinweise wurden an die nächste Polizeidienststelle oder an den Notruf 133 erbeten.