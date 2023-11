NÖ: Flüchtiger Häftling filmt sich für Instagram beim Drogenkonsum

Jener 16-jährige afghanische Häftling, dem am Montag bei einem Arztbesuch im Krankenhaus Wiener Neustadt die Flucht gelungen ist, narrt Justiz und Polizei in einer Reihe von Online-Videos auf seinem Instagram-Account. Seit Montag postet der flüchtige Häftling seine filmreife Flucht.

Handschellen im Video zu sehen

In Handschellen dokumentiert er Szenen in einem Versteck. Er geht sogar soweit, dass er sich beim Drogenkonsum filmt. Garniert ist dies alles mit Liedern, in denen Drogen verherrlicht werden. Immer wieder sind auch die Handschellen in den Videos zu sehen. Es gleicht einer Verhöhnung der Behörden und unseres Systems, reagiert FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz erbost.