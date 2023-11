Mikl-Leitner: Geldstrafen für "integrationsunwillige Familien"

Sie hatte es vor ein paar Tagen bereits angekündigt: Johanna Mikl-Leitner, die ÖVP-Landeshauptfrau von Niederösterreich, will strengere Gesetze im Kampf gegen Antisemitismus.

Die Volkspartei, die sich im größten Bundesland aktuell in einer Regierungskoalition mit den Freiheitlichen befindet, hat dazu nun eine "Null Toleranz"-Initiative präsentiert. Fest steht, dass die Forderungen Mikl-Leitners für Diskussionen sorgen werden.

"Historische Verantwortung"

"Wer Mitglied in unserer Gesellschaft werden will, der muss die historische Verantwortung, die Österreich als Staat trägt, auch als Staatsbürger mittragen", betont die Politikerin. Sie will deshalb neue, schärfere Regeln bei der Staatsbürgerschaft. Dem KURIER liegen diese bereits vor:

Keine privilegierte Staatsbürgerschaft mehr nach sechs Jahren - eine Verleihung soll generell erst nach frühestens zehn Jahren möglich sein. (ausgenommen sind EWR-Bürger, also Personen aus der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen)

nach sechs Jahren - eine Verleihung soll generell erst nach frühestens zehn Jahren möglich sein. (ausgenommen sind EWR-Bürger, also Personen aus der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen) Verpflichtender Kurs zur Staatsbürgerschaftsprüfung , bei dem es insbesondere um Grundwerte, Integration, Demokratie geht, aber auch um die Anerkennung des Staates Israel.

, bei dem es insbesondere um Grundwerte, Integration, Demokratie geht, aber auch um die Anerkennung des Staates Israel. Verpflichtender Besuch einer KZ-Gedenkstätte im Rahmen dieses Kurses.

im Rahmen dieses Kurses. Entzug der Staatsbürgerschaft bei Verurteilung wegen Verhetzung und bei Verurteilung nach dem Verbotsgesetz bei Doppelstaatsbürgern.

Strafzahlungen für Eltern?

Hart durchgreifen will Mikl-Leitner auch im Bereich der Integration, und da vor allem in den Schulen. „Wir brauchen klarere Definitionen der Schulpflichten und strengere Sanktionen bei Schulpflichtsverletzungen. Wer die gereichte Hand zur Integration in unsere Gemeinschaft nicht freiwillig annehmen will, muss finanziell empfindlich sanktioniert werden", sagt sie.

