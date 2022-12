Asbest-Verdacht: Recyclingfirma nach Razzia geschlossen

Brechanlage

Beamte der Polizeiinspektion Günselsdorf führten deshalb regelmäßig Kontrollen durch. Am 3. Dezember gegen 03.30 Uhr früh stellte die Polizei am Firmenareal regen Betrieb fest, weshalb die Umweltgruppe des Landeskriminalamtes ausrückte. Auf dem frei zugänglichen Deponiegelände mitten im Grünland waren vier Mitarbeiter gerade dabei, in einer Nacht- und-Nebel-Aktion Baumaterial in einer Brechanlage zu schreddern.

Bei der Razzia entdeckten die Ermittler im Bauschutt auch asbesthaltige Eternit-Dachplatten. Die umweltgefährlichen Materialien wurden beprobt und gesichert und die Mitarbeiter als Beschuldigte einvernommen. Die Landesregierung ordnete entsprechende Sicherungsmaßnahmen an. Um eine Windverfrachtung der Asbestfasern zu verhindern, wurde die Recyclinganlage mit Planen abgedeckt. Es erfolgten Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Baden.