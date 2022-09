Asbest-Dächer falsch gereinigt: Bedingte Haft für Unternehmer

Ein 70-jähriger Unternehmer ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten verurteilt worden, weil er mit seiner Firma für Dachsanierungen asbesthaltige Dächer falsch gereinigt haben soll. Dadurch sollen in 396 Fällen krebserregende Asbestfasern freigesetzt worden und ins Wasser gelangt sein.

Der Burgenländer, der sich nicht schuldig bekannte, muss außerdem rund 1.400 Euro Strafe zahlen. Sein Sohn wurde im Zweifel freigesprochen.