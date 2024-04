Angriffe und Diffamierungen: Bau von 50 Luxus-Chalets abgeblasen

Persönliche Angriffe, Diffamierungen und eine massive Protestwelle : Unter diesen Vorzeichen haben Bürgermeister Thomas Heissenberger (ÖVP) und die Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt in der Buckligen Welt die Reißleine gezogen und am Wochenende das Aus für das geplante Chaletdorf auf dem Hutwisch verkündet.

Seit 2022 verfolgte Heissenberger mit der Gemeinde den Plan, ein Massivholz-Feriendorf mit 230 Gästebetten auf einem drei Hektar großen Areal am Hutwisch in Bestlage auf die grüne Wiese zu stellen. Zwischen der Marktgemeinde und der Almdorf Bauträger GmbH (Errichter) sowie der Alps Residence Holidayservice GmbH (Betreiber) bestand eine Absichtserklärung über den Bau in Form eines „Letter of Intent“. Erfolgreiche Projekte in Skigebieten Die Gruppe hat bereits vergleichbare Projekte wie den Alpenpark Turracherhöhe (499 Betten), Kreischberg (1.700 Betten) oder auf der Reiteralm sowie am Hauser Kaibling umgesetzt. Hochwertige Feriendörfer mit Private-Spa-Konzepten seien stark nachgefragt und in der heimischen Hotellandschaft „unterrepräsentiert“. Daher setzte man in den Alpenpark Hochneukirchen im Bezirk Wiener Neustadt große Hoffnungen.

© Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt Hochneukirchen ist ein Ort mit 1.600 Einwohnern im Bezirk Wiener Neustadt.

Flächenumwidmung Bekannt geworden ist das Projekt für Hochneukirchen in der Öffentlichkeit vor wenigen Wochen, als die Gemeinde die nötige Umwidmung im örtlichen Raumordnungsprogramm auflegte. Daraufhin formierte sich sofort Widerstand der kleinen Bürgerinitiative „Rettet den Hutwisch“. In einer Whatsapp-Gruppe der Gegner habe es massive persönliche Angriffe und Vorwürfe gegen den Bürgermeister gegeben. Thomas Heissenberger ist über die Vorgangsweise und Tonalität schwer enttäuscht.

Was er und seine Familie in den vergangenen Wochen an „falschen Anschuldigungen“ erleben mussten, sei nicht mehr zumutbar. Wie der Ortschef erklärt, habe man ihn im Zusammenhang mit dem Chaletdorf sogar mit Korruption in Verbindung gebracht. Dabei habe er in dem Projekt eine „riesige touristische Chance“ für die gesamte Region gesehen. „Hochneukirchen-Gschaidt war touristisch in den 1960er- und 1970er-Jahren eine typische Sommerfrische-Destination mit einem großen Angebot an Nächtigungsbetten. In dieser Zeit florierte das Dorfleben, die Landwirtschaft und die Nahversorgung inklusive der Wirtshäuser sowie die örtliche Wirtschaft. Aktuell haben wir keine Nächtigungsmöglichkeiten“, sagt Heissenberger.