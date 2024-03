Absage ans Wirtesterben: Hoher Besuch im geretteten Dorfwirtshaus

Not macht bekanntlich erfinderisch. Um das geschlossene Dorfwirtshaus zu retten, ist man in Hochneukirchen (Bezirk Wiener Neustadt) in der Buckligen Welt kreativ geworden. Die Gemeinde gründete eine Genossenschaft und verkaufte zur Rettung des Betriebes Gastro-Anteile im Wert von 250.000 Euro.

Tatsächlich fanden sich bis dato 660 Firmen, Vereine und Privatpersonen, die mit knapp 1.500 Genossenschaftsanteilen das Unmögliche möglich machten.