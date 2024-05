Amstetten: Viel diskutierte Bahnunterführung für Radfahrer ist fertig

Bei der viel debattierten Ertüchtigung von Teilen des Ybbstalradweges durch das Amstettner Gemeindegebiet gibt es für die Radfahrer das erste grüne Licht für einen fertigen Abschnitt.

Die Arbeiten an der neuen Fußgänger- und Radunterführung an der Ybbs in Hausmening sind abgeschlossen. Die Unterführung verläuft unter der Bahnbrücke und der bestehenden Fußgänger- und Radbrücke direkt entlang des malerischen Ybbsflusses.