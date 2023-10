170 Teilnehmer bei Demo für Ruhe am Jakobsbrunnenweg

„Sie können alles sanieren und sichern, nur der Weg soll so bleiben, wie er ist“, schrie Demo-Organisator Claus Prigl in sein Megafon. Andere Teilnehmer wollten, dass der Weg überhaupt in Ruhe gelassen wird und teilten das auf kleinen Transparenten mit. Vom Beschluss des Gemeinderat im Jahr 2022 habe niemand etwas erfahren, "wo war die vielzitierte Bürgerbeteiligung", kritisierte Prigl. Er hatte als Zivilperson die Demonstration mit 25 Teilnehmern angemeldet und war "happy, dass soviele gekommen sind".