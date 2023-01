Gelungene Arbeit und für den Bezirk an Land gezogene Projekte hätten bei dieser Wahl nicht gezählt, analysierte sie enttäuscht. Sie sei 64 Jahre alt und stolz noch die Landesausstellung in die Region geholt zu haben, meinte sie. Angesprochen auf den herben ÖVP-Verlust von 25,3 Prozent in ihrer eigenen Gemeinde, nannte Hinterholzer etliche Gründe. So habe sie 2018 ein extrem gutes Ergebnis eingefahren. In ihrer Gemeinde sei viel geschehen und viele neue Bürger zugezogen, zu denen sie noch wenig Kontakt knüpfen konnte. Außerdem war am Sonntag die Wahlbeteiligung sehr hoch und offenbar Wähler besonders motiviert gegen die ÖVP ins Feld gezogen.

Neurologie Mauer

Auch die Schließung der neurologischen Abteilung in Mauer sei ihr im Wahlkampf x-mal vorgehalten worden. „Dabei war ich in diese Entscheidung nie eingebunden“, sagte die emsige ÖVP-Mandatarin, die in den vergangenen Wochen ein Marathonprogramm bei Dutzenden Veranstaltungen absolvierte.