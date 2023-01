ÖVP-Spitzenkandidaten verloren in Heimatgemeinden besonders hoch

Auffällig massive Verluste erlitt die ÖVP bei den gestrigen Landtagswahlen gerade in ihrem schwarzen Kernland. Traditionelle ÖVP-Hochburgen im Mostviertel wurden erschüttert. Im Bezirk Amstetten gab es in Gemeinden Rekordverluste bis über 25 Prozent. Dort verlor die ÖVP auch ihr zweites Grundmandat. Die FPÖ dagegen holte eines und dürfte über die blaue Landesliste noch einen zweiten Landtagssitz für den Bezirk dazu bekommen.

Betroffenheit

Bei den erfolgsverwöhnten ÖVP-Funktionären gab es Sonntagabend lange Gesichter in der Amstettner ÖVP-Bezirkszentrale. So mussten gerade auch die beiden Spitzenkandidaten und Bürgermeister, Michaela Hinterholzer in Oed-Öhling mit -25,3 und Anton Kasser mit -24,4 Prozentpunkten herbe Niederlagen einstecken. In Allhartsberg ist auch Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, der über die Landesliste einen fixen Landtagssitz haben dürfte, daheim.