SPÖ-Beben in NÖ: Franz Schnabl geht, AMS-Chef übernimmt die Partei

Generationenwechsel

Die am Montagabend bekannt gegebene Ablöse von Franz Schnabl durch Sven Hergovich an der Spitze der SPÖ Niederösterreich bedeutet auch einen Generationenwechsel. Der amtierende Chef ist 64 Jahre alt, der designierte 30 Jahre jünger, er fungiert seit 1. Juli 2018 als Geschäftsführer des AMS Niederösterreich.

Zur Person

Hergovich wurde am 22. Oktober 1988 in Korneuburg geboren. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien war er u.a. in der Arbeiterkammer Wien und als Referent im Kabinett von Doris Bures sowie später Alois Stöger (beide SPÖ) im Verkehrsministerium tätig.