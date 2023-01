Grüne mit viertem Mandat

Bei den Grünen war die Erleichterung so groß, wie der Jubel, denn man konnte das vierte Mandat erreichen. Mit Tränen in den Augen zog sich Spitzenkandidatin Helga Krismer zurück. Sie wollte erst ab 18 Uhr Interviews geben.

Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen, wertet dieses als „Mandat für die Jugend, junge Menschen und den Umweltschutz. Dieses Thema muss in der Politik verstärkt vorkommen.“ Die neue Periode werde jene sein, in der die Grünen verstärkt für Klimaschutz Politik machen werden, kündigt er an. Mit dem gewonnenen Klubstatus werde man zu aller erst Anträge zu Umweltschutzthemen einbringen.

Die Wahlen in Niederösterreich seien zudem ein gutes Vorzeichen für die anstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg. Ob die Grünen Mikl-Leitner als Landeshauptfrau wählen werden, werde sich "in den kommenden Tagen zeigen", sagt Arslan.